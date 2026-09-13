¡Terminó la sequía! Santiago Gimenez se estrena con el Porto en la goleada ante Casa Pía

Vanguardia.com.mx añadió que además del gol de Giménez, Armando León completó un doblete mientras Hormiga concluía el partido sin marcar. TeleMundo señaló que el encuentro marcó el debut goleador de Giménez, y ESPN Deportes confirmó que se trató de su gol número 100 después de 354 días sin anotar.

El próximo desafío del Porto en la competición está próximo, y la atención se centrará en si Giménez mantendrá su nivel.