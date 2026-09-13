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¡Terminó la sequía! Santiago Gimenez se estrena con el Porto en la goleada ante Casa Pía

Santiago Giménez rompe 354 días sin marcar y celebra su gol 100 en debut con el Porto

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El resumen

Vanguardia.com.mx añadió que además del gol de Giménez, Armando León completó un doblete mientras Hormiga concluía el partido sin marcar. TeleMundo señaló que el encuentro marcó el debut goleador de Giménez, y ESPN Deportes confirmó que se trató de su gol número 100 después de 354 días sin anotar.

El próximo desafío del Porto en la competición está próximo, y la atención se centrará en si Giménez mantendrá su nivel.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos días estuvo sin marcar antes de anotar con el Porto?

354 días, según ESPN Deportes.

¿Cuál fue el marcador del partido donde Giménez debutó con gol?

El Porto ganó 4‑0 a Casa Pía.

¿Qué número de gol representa este tanto para la carrera de Giménez?

Es su gol número 100.

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