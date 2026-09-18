Un atentado con bomba en una mezquita del noroeste de Pakistán dejó al menos 16 muertos y 50 heridos

Un atentado con bomba perpetrado en una mezquita próxima a oficinas y complejos policiales en el noroeste de Pakistán ha provocado múltiples víctimas mortales y decenas de heridos, de acuerdo con los datos difundidos por diversos medios internacionales. La cobertura periodística detalla que las cifras de fallecidos varían según las distintas fuentes y actualizaciones de funcionarios, registrando saldos que oscilan entre ocho, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno y treinta y uno muertos, además de cifras de heridos que alcanzan hasta los ochenta afectados en algunas mediciones.

Los reportes informativos de agencias y medios como AP News, DW.com, Infobae, La Jornada y swissinfo.ch señalan que el ataque estuvo dirigido contra instalaciones policiales y una mezquita, e incluyen también información sobre un enfrentamiento previo de veinte horas con insurgentes en el noroeste del país. Ante estos hechos, la cobertura destaca la condena enérgico de figuras internacionales, reportando que Guterres condenó firmemente el atentado suicida con coche bomba registrado en el norte del territorio pakistaní.

Los despachos informativos actuales no especifican detalles adicionales sobre los autores materiales del atentado ni sobre la evolución médica inmediata de los heridos, por lo que la atención se mantiene sobre las actualizaciones oficiales de las autoridades de Pakistán.