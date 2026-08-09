Se entregan migrantes a los delincuentes: SSPM

En estas acciones, elementos municipales resguardaron a dos extranjeros privadas de la libertad y rescataron a ecuatorianos secuestrados, destacando un caso en el que una mujer presentaba una herida de bala. La cobertura informativa, difundida por medios como Puente Libre, Norte de Ciudad Juárez, Juárez Hoy, N+ y diario.mx, enfatiza las declaraciones de Muñoz sobre el rescate ante la autoridad investigadora y la persistencia de los plagios perpetrados por redes delictivas en la región fronteriza.

Los reportes actuales no detallan el número total de víctimas involucradas ni la identidad de los grupos delictivos responsables de los secuestros. Tampoco se especifican los motivos precisos por los cuales las personas migrantes se entregan a la delincuencia, quedando pendiente por esclarecer por la autoridad investigadora.