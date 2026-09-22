Cuál es el ave con el canto más melódico, según la ciencia
Un nuevo estudio científico revela cuál es el ave con el canto más melódico y bonito según la ciencia.
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El resumen
Un nuevo estudio científico difundido recientemente ha determinado cuál es el ave con el canto más melódico y bonito. La investigación identifica al mirlo común como la especie poseedora de la voz más melodiosa entre las aves.
Diversos medios informativos como Contexto Tucumán, Yahoo, Vietnam.vn e Infobae han reportado simultáneamente este hallazgo. La cobertura actual se centra en dar a conocer los resultados de esta investigación científica sobre las vocalizaciones de las aves.
Sin embargo, los reportes no detallan las métricas exactas, los parámetros acústicos utilizados en la evaluación ni los nombres de los científicos o instituciones responsables del estudio. Tampoco se especifican los detalles metodológicos sobre cómo se comparó el canto del mirlo común con el de otras especies.
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Cobertura (4)
- El mirlo común, la voz más melodiosa entre las aves según un nuevo estudio Contexto Tucumán · hace 19 h
- ¿Qué ave tiene el canto más melodioso? Un nuevo estudio tiene la respuesta Yahoo · hace 19 h
- ¿Qué pájaro tiene el canto más bonito? Vietnam.vn · hace 19 h
- Cuál es el ave con el canto más melódico, según la ciencia Infobae · hace 19 h
Respuestas rápidas
¿Qué ave tiene el canto más melódico según el estudio?
El mirlo común es identificado como el ave con la voz más melodiosa.
¿Qué medios informan sobre este hallazgo?
Medios como Contexto Tucumán, Yahoo, Vietnam.vn e Infobae han publicado al respecto.
¿Se conocen detalles de la investigación?
La cobertura actual no especifica la metodología ni los autores del estudio científico.
Velocidad
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