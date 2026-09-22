Cuál es el ave con el canto más melódico, según la ciencia

Un nuevo estudio científico difundido recientemente ha determinado cuál es el ave con el canto más melódico y bonito. La investigación identifica al mirlo común como la especie poseedora de la voz más melodiosa entre las aves.

Diversos medios informativos como Contexto Tucumán, Yahoo, Vietnam.vn e Infobae han reportado simultáneamente este hallazgo. La cobertura actual se centra en dar a conocer los resultados de esta investigación científica sobre las vocalizaciones de las aves.

Sin embargo, los reportes no detallan las métricas exactas, los parámetros acústicos utilizados en la evaluación ni los nombres de los científicos o instituciones responsables del estudio. Tampoco se especifican los detalles metodológicos sobre cómo se comparó el canto del mirlo común con el de otras especies.