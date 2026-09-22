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Cuál es el ave con el canto más melódico, según la ciencia

Un nuevo estudio científico revela cuál es el ave con el canto más melódico y bonito según la ciencia.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Cuál es el ave con el canto más melódico, según la ciencia
  • Punto central: Un nuevo estudio científico revela cuál es el ave con el canto más melódico y bonito según la ciencia.
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El resumen

Un nuevo estudio científico difundido recientemente ha determinado cuál es el ave con el canto más melódico y bonito. La investigación identifica al mirlo común como la especie poseedora de la voz más melodiosa entre las aves.

Diversos medios informativos como Contexto Tucumán, Yahoo, Vietnam.vn e Infobae han reportado simultáneamente este hallazgo. La cobertura actual se centra en dar a conocer los resultados de esta investigación científica sobre las vocalizaciones de las aves.

Sin embargo, los reportes no detallan las métricas exactas, los parámetros acústicos utilizados en la evaluación ni los nombres de los científicos o instituciones responsables del estudio. Tampoco se especifican los detalles metodológicos sobre cómo se comparó el canto del mirlo común con el de otras especies.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Qué ave tiene el canto más melódico según el estudio?

El mirlo común es identificado como el ave con la voz más melodiosa.

¿Qué medios informan sobre este hallazgo?

Medios como Contexto Tucumán, Yahoo, Vietnam.vn e Infobae han publicado al respecto.

¿Se conocen detalles de la investigación?

La cobertura actual no especifica la metodología ni los autores del estudio científico.

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mirlo común aves ciencia canto de aves

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