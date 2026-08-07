El revolucionario diseño de virus completamente nuevos mediante inteligencia artificial

Científicos han utilizado sistemas de inteligencia artificial para crear organismos artificiales completos desde cero y virus funcionales nunca antes vistos. Este avance representa un nuevo salto tecnológico en la manipulación biológica mediante algoritmos avanzados.

Los medios El Mañana de Reynosa, ABC, The New York Times, WIRED y BBC informan sobre este desarrollo pionero en el diseño de virus inéditos, destacando la capacidad de la tecnología para generar estructuras biológicas sin precedentes naturales. Las coberturas actuales no especifican las aplicaciones futuras de estos organismos artificiales ni detallan las medidas de bioseguridad previstas tras esta creación de virus funcionales.