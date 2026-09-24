En fotos: del furor que Brad Pitt causó en San Sebastián al look animal print de Jennifer Lopez en Milán

Yahoo en Español Vida y Estilo y La Nación informaron inicialmente sobre la presencia conjunta de Brad Pitt e Ines de Ramon en el Festival de San Sebastián, donde el actor desató el entusiasmo del público y desplegó su carisma. En paralelo, reportes fotográficos de La Nación vincularon este evento con el look de animal print lucido por Jennifer Lopez en Milán.

Posteriormente, coberturas de medios como Esquire, Quién y as.com ampliaron los detalles sobre la estancia del actor en el festival cinematográfico. Estos reportes señalaron que Pitt repitió su conjunto vaquero favorito, mencionó los momentos más difíciles de su vida tras la decisión de sus hijos de quitarse su apellido y reveló con cuáles actores españoles le gustaría trabajar.

Las publicaciones no presentan contradicciones fundamentales entre sí, limitándose a registrar de forma simultánea las declaraciones personales del actor, sus elecciones de vestuario y su recepción en el certamen europeo en contraste con la actividad de otras figuras públicas.