Así es la película de Netflix que lleva a Ricardo Darín al Festival de San Sebastián

El estreno de la película argentina Lo dejamos acá en la plataforma de streaming marca un nuevo hito para sus protagonistas, Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes regresan con una trama que vincula a un terapeuta y un escritor. La producción argentina, que lleva a Ricardo Darín al Festival de San Sebastián, comenzó a viralizarse tras la presentación de su tráiler oficial por parte de la plataforma digital, según difunden diversos medios especializados y portales de noticias.

Los detalles sobre la trama y los vínculos que cruzan los límites entre los personajes principales son el centro de las publicaciones actuales, situando al largometraje como uno de los temas más comentados del sector de entretenimiento. La cobertura actual no especifica la fecha exacta de estreno más allá de señalar que llegará en octubre de 2026, por lo que resta esperar la confirmación de la programación oficial por parte de la plataforma.