Explosión cerca de la Acrópolis en Grecia derrumba un edificio

Los reportes difundidos por diversos medios informativos detallan que el incidente se registró cerca de la Acrópolis en Grecia, movilizando a los servicios de emergencia para atender a los afectados y asegurar el perímetro del suceso. La cobertura actual no especifica las causas exactas que originaron el estallido ni detalla el estado clínico actual de las personas lesionadas tras el derrumbe.