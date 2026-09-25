Explosión cerca de la Acrópolis en Grecia derrumba un edificio
Una explosión en el centro de Atenas provoca el derrumbe de un edificio antiguo y deja heridos cerca de la Acrópolis.
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El resumen
Los reportes difundidos por diversos medios informativos detallan que el incidente se registró cerca de la Acrópolis en Grecia, movilizando a los servicios de emergencia para atender a los afectados y asegurar el perímetro del suceso. La cobertura actual no especifica las causas exactas que originaron el estallido ni detalla el estado clínico actual de las personas lesionadas tras el derrumbe.
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Cobertura (7)
- Una explosión derrumba un edificio en el centro de Atenas y deja tres heridos El Nuevo Herald · hace 4 h
- Una explosión cerca de la Acrópolis en Grecia hiere al menos a 2 y derrumba un edificio Chicago Tribune · hace 4 h
- Tres heridos al derrumbarse un edificio por una explosión cerca de la Acrópolis de Atenas El Correo Gallego · hace 4 h
- Una explosión derrumba un edificio en pleno centro turístico de Atenas y deja tres heridos es.marketscreener.com · hace 4 h
- Explosión en el centro de Atenas: Se derrumba un edificio antiguo y rescatan a 2 mujeres Yahoo · hace 4 h
- Una explosión cerca de la Acrópolis en Grecia hiere al menos a 2 y derrumba un edificio AP News · hace 4 h
- Explosión cerca de la Acrópolis en Grecia derrumba un edificio Primera Hora · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Dónde ocurrió la explosión?
La explosión se registró en el centro turístico de Atenas, cerca de la Acrópolis en Grecia.
¿Hay víctimas confirmadas?
Los reportes indican que hay tres personas heridas y dos mujeres fueron rescatadas del edificio derrumbado.
¿Qué se sabe sobre las causas del incidente?
La cobertura actual no detalla las causas que provocaron la explosión en el edificio antiguo.
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