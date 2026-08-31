Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros
Israel y Grecia firman un acuerdo multimillonario para el “Escudo de Aquiles”, pero los medios difieren en el precio exacto.
El resumen
Los primeros reportes, como el de Infobae y El País, anuncian que Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros, mientras que El Español indica una inversión de 3.100 millones, creando una discrepancia notable en el valor del acuerdo. El Nacional.cat subraya que el despliegue busca contrarrestar la creciente amenaza de misiles y drones en la región, reforzando la alianza estratégica entre ambos países.
En conjunto, los medios confirman que Israel ha firmado el pacto para construir el “Escudo de Aquiles” para Grecia, consolidando una cooperación militar más estrecha, aunque el monto exacto del contrato sigue variando entre las fuentes citadas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 13 h.
Cobertura (7)
- Israel/Grecia.- Grecia acuerda con Israel la compra de sistemas de defensa antiáereos por valor de 3.000 millones Notimérica · hace 17 h
- Israel y Grecia estrechan su alianza con su mayor acuerdo armamentístico, por valor de 3.000 millones EL PAÍS · hace 17 h
- Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea multicapa por 3.000 millones de euros Business Insider España · hace 17 h
- Grecia invertirá 3.100 millones en un escudo antimisiles de tres capas con sistemas Spyder, Barak y David's Sling israelíes El Español · hace 17 h
- Grecia despliega el Escudo de Aquiles ante la nueva amenaza de misiles y drones El Nacional.cat · hace 17 h
- Israel firma acuerdo con Grecia para instalar sistema de defensa aérea Enlace Judío · hace 17 h
- Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros Infobae · hace 17 h
Respuestas rápidas
¿Qué es el “Escudo de Aquiles”?
Es el nombre del sistema de defensa aérea multicapa que Israel proveerá a Grecia, compuesto por los sistemas Spyder, Barak y David’s Sling.
¿Qué países participan en el acuerdo?
El acuerdo involucra a Israel como proveedor y a Grecia como cliente del sistema de defensa.
¿Cuál es el valor reportado del contrato?
Los medios citan dos cifras distintas: 3.000 millones de euros y 3.100 millones de euros.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Zelensky confirmó que Ucrania recibió sistemas antimisiles Patriot, pero reclamó: “Necesitamos más”
Zelensky confirma llegada de Patriot y pide más defensa aérea antes del invierno
Israel advirtió a Hamas que intensificará sus operaciones en Gaza si continúan los lanzamientos de cometas hacia su territorio
Israel advierte a Hamas con intensificar sus operaciones y bombardeos si continúan los lanzamientos de cometas desde Gaza.
Eliminan la visa a Israel para colombianos a partir del 1 de septiembre: visitantes de ese país tampoco requerirán visado para viajar a Colombia
A partir del 1 de septiembre, ciudadanos de Colombia e Israel podrán viajar entre ambos países sin necesidad de visa.
Fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado al vehículo en el que viajaba Hind Rajab, de 5 años
Las fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado contra el vehículo de la niña Hind Rajab en Gaza.
Siria: reportan hallazgo de material nuclear no declarado
El Organismo Atómico de la ONU halla varias toneladas de material nuclear no declarado en Siria.
El embajador de Estados Unidos criticó el bombardeo a una base siria cerca de la frontera con Turquía
El enviado de Estados Unidos califica de escalada innecesaria el bombardeo israelí a una base aérea en Siria.