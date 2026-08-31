TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros

Israel y Grecia firman un acuerdo multimillonario para el “Escudo de Aquiles”, pero los medios difieren en el precio exacto.

7fuentes
7artículos
7velocidad
-48%desde la primera detección
hace 15 hprimera detección

El resumen

Los primeros reportes, como el de Infobae y El País, anuncian que Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros, mientras que El Español indica una inversión de 3.100 millones, creando una discrepancia notable en el valor del acuerdo. El Nacional.cat subraya que el despliegue busca contrarrestar la creciente amenaza de misiles y drones en la región, reforzando la alianza estratégica entre ambos países.

En conjunto, los medios confirman que Israel ha firmado el pacto para construir el “Escudo de Aquiles” para Grecia, consolidando una cooperación militar más estrecha, aunque el monto exacto del contrato sigue variando entre las fuentes citadas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 13 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué es el “Escudo de Aquiles”?

Es el nombre del sistema de defensa aérea multicapa que Israel proveerá a Grecia, compuesto por los sistemas Spyder, Barak y David’s Sling.

¿Qué países participan en el acuerdo?

El acuerdo involucra a Israel como proveedor y a Grecia como cliente del sistema de defensa.

¿Cuál es el valor reportado del contrato?

Los medios citan dos cifras distintas: 3.000 millones de euros y 3.100 millones de euros.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Israel Grecia Escudo de Aquiles defensa aérea acuerdo militar

Tendencias relacionadas