Los primeros reportes, como el de Infobae y El País, anuncian que Israel venderá a Grecia el sistema de defensa aérea “Escudo de Aquiles” por 3.000 millones de euros, mientras que El Español indica una inversión de 3.100 millones, creando una discrepancia notable en el valor del acuerdo. El Nacional.cat subraya que el despliegue busca contrarrestar la creciente amenaza de misiles y drones en la región, reforzando la alianza estratégica entre ambos países.

En conjunto, los medios confirman que Israel ha firmado el pacto para construir el “Escudo de Aquiles” para Grecia, consolidando una cooperación militar más estrecha, aunque el monto exacto del contrato sigue variando entre las fuentes citadas.