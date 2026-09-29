Zahara se convierte en la tercera hija de Brad Pitt en retirar su apellido paterno

Zahara ha completado la eliminación legal del apellido de su padre, según informan diversos medios. La medida judicial permite que la joven prescinda formalmente del apellido Pitt, un proceso recogido por coberturas de medios como Quadratin Oaxaca, Reforma y EL PAÍS.

Esta decisión sigue a precedentes similares dentro de la familia. Diferentes publicaciones señalan que se suma a otros casos previos de los hijos de la expareja que han optado por retirar o dejar de usar el apellido paterno en el ámbito público y legal.

El proceso ha quedado validado por un tribunal, formalizando la situación de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ante la ley. Las coberturas actuales se limitan a confirmar la resolución judicial sin detallar nuevos pasos procesales inmediatos.