Zahara se convierte en la tercera hija de Brad Pitt en retirar su apellido paterno
Zahara, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina legalmente el apellido paterno tras una decisión de un tribunal.
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El resumen
Zahara ha completado la eliminación legal del apellido de su padre, según informan diversos medios. La medida judicial permite que la joven prescinda formalmente del apellido Pitt, un proceso recogido por coberturas de medios como Quadratin Oaxaca, Reforma y EL PAÍS.
Esta decisión sigue a precedentes similares dentro de la familia. Diferentes publicaciones señalan que se suma a otros casos previos de los hijos de la expareja que han optado por retirar o dejar de usar el apellido paterno en el ámbito público y legal.
El proceso ha quedado validado por un tribunal, formalizando la situación de la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt ante la ley. Las coberturas actuales se limitan a confirmar la resolución judicial sin detallar nuevos pasos procesales inmediatos.
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Respuestas rápidas
¿Qué decisión tomó Zahara respecto a su apellido?
Zahara eliminó legalmente el apellido de Brad Pitt, según confirman los reportes de diversos medios y tribunales.
¿Quiénes son los padres de Zahara?
Los padres de Zahara son Angelina Jolie y Brad Pitt.
¿Qué medios informaron sobre la resolución?
Medios como Quadratin Oaxaca, Reforma, EL PAÍS y Yahoo en Español Vida y Estilo han cubierto la noticia.
Cobertura (7)
- Aprueba tribunal que Zahara deje de usar el apellido de Brad Pitt Quadratin Oaxaca · hace 5 h
- Zahara se convierte en la cuarta hija de Brad Pitt en eliminar el apellido de su padre Spoiler.mx · hace 5 h
- Zahara Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt XEVT · hace 5 h
- Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt elimina apellido paterno Reforma · hace 5 h
- Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, renuncia legalmente al apellido de su padre Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 5 h
- Zahara, la tercera hija de Angelina Jolie y Brad Pitt que se quita oficialmente el apellido paterno EL PAÍS · hace 5 h
- Zahara se convierte en la tercera hija de Brad Pitt en retirar su apellido paterno Primera Hora · hace 5 h
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