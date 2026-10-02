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Cotilleo, maledicencia y pura literatura: publicada una nueva edición ampliada del ‘Borges’ de Bioy Casares

Vuelve a las librerías el polémico y mítico diario sobre Jorge Luis Borges escrito por Bioy Casares en una edición ampliada.

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El resumen

La obra retrata la relación entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, señalando que se conocieron entre 1931 y 1932 cuando Borges tenía 32 años y Bioy Casares 18, en un texto que abarca mucho más que la amistad. Posteriormente, las coberturas de Infobae, Los Andes y EL PAÍS añadieron detalles sobre la polémica y el carácter mítico de la obra.

EL PAÍS definió la publicación mediante los conceptos de cotilleo, maledicencia y pura literatura. Por su parte, Infobae abordó la postura de María Kodama y su intención de cuidar a su pareja de lo que consideraba una traición hecha libro, mientras que el editor Daniel Martino se refirió al carácter polémico del volumen ante su inminente llegada a las librerías.

Actualmente, los reportes coinciden en el retorno de la obra a los establecimientos comerciales dos décadas después, sin que las coberturas actuales especulen sobre nuevas repercusiones legales o institucionales más allá de la disponibilidad de la nueva edición ampliada.

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Respuestas rápidas

¿Qué se publica en esta nueva edición?

Se publica una nueva edición ampliada del diario 'Borges' escrito por Adolfo Bioy Casares.

¿Qué aspectos de la obra destacan los medios?

Los medios destacan su naturaleza polémica, el retrato de la amistad entre ambos autores y aspectos vinculados a la figura de María Kodama.

¿Quién estuvo a cargo de la edición?

Daniel Martino se desempeñó como el editor del libro.

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Jorge Luis Borges Bioy Casares María Kodama Daniel Martino Literatura

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