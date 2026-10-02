Cotilleo, maledicencia y pura literatura: publicada una nueva edición ampliada del ‘Borges’ de Bioy Casares

La obra retrata la relación entre Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, señalando que se conocieron entre 1931 y 1932 cuando Borges tenía 32 años y Bioy Casares 18, en un texto que abarca mucho más que la amistad. Posteriormente, las coberturas de Infobae, Los Andes y EL PAÍS añadieron detalles sobre la polémica y el carácter mítico de la obra.

EL PAÍS definió la publicación mediante los conceptos de cotilleo, maledicencia y pura literatura. Por su parte, Infobae abordó la postura de María Kodama y su intención de cuidar a su pareja de lo que consideraba una traición hecha libro, mientras que el editor Daniel Martino se refirió al carácter polémico del volumen ante su inminente llegada a las librerías.

Actualmente, los reportes coinciden en el retorno de la obra a los establecimientos comerciales dos décadas después, sin que las coberturas actuales especulen sobre nuevas repercusiones legales o institucionales más allá de la disponibilidad de la nueva edición ampliada.