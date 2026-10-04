"No soy tu terapista": así fue como Taylor Swift irrumpió en el monólogo de Dakota Johnson en 'SNL'

La cobertura detalla que durante el programa se produjo un cruce de estilos y una broma que terminó apuntando a Travis Kelce, además de registrarse un reencuentro inesperado entre ambas figuras y los looks nocturnos exhibidos. A pesar de la magnitud de la irrupción y la celebración del récord musical con un look británico elegido para la ocasión, los reportes de medios como Infobae, Softonic, Marca USA y Radio Mitre no especifican detalles adicionales sobre los ensayos previos ni sobre posibles futuras colaboraciones entre las personalidades involucradas en televisión.