"No soy tu terapista": así fue como Taylor Swift irrumpió en el monólogo de Dakota Johnson en 'SNL'
Taylor Swift irrumpe por sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en SNL en medio de la celebración por su videoclip Patient Zero.
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- Punto central: Taylor Swift irrumpe por sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en SNL en medio de la celebración por su videoclip Patient Zero.
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Respuestas rápidas
¿Qué programa televisivo contó con la aparición de Taylor Swift?
El programa mencionado en la cobertura es SNL.
¿Qué relación tiene el evento con Travis Kelce?
La cobertura señala que una broma realizada por Dakota Johnson durante su monólogo terminó apuntando a Travis Kelce.
¿Qué lanzamiento musical reciente se vincula con Taylor Swift?
Los reportes mencionan el lanzamiento del videoclip de Patient Zero y su récord en el Reino Unido.
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El resumen
La cobertura detalla que durante el programa se produjo un cruce de estilos y una broma que terminó apuntando a Travis Kelce, además de registrarse un reencuentro inesperado entre ambas figuras y los looks nocturnos exhibidos. A pesar de la magnitud de la irrupción y la celebración del récord musical con un look británico elegido para la ocasión, los reportes de medios como Infobae, Softonic, Marca USA y Radio Mitre no especifican detalles adicionales sobre los ensayos previos ni sobre posibles futuras colaboraciones entre las personalidades involucradas en televisión.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- Cruce de estilos entre Taylor Swift y Dakota Johnson: así impactaron con sus looks nocturnos Infobae · hace 7 h
- Tras el lanzamiento del videoclip de "Patient Zero", Taylor Swift se reencontró inesperadamente con Dakota Johnson en SNL. Vietnam.vn · hace 7 h
- Taylor Swift celebró su récord con “Patient Zero” en el Reino Unido: el look británico que eligió para festejar Radio Mitre · hace 7 h
- Taylor Swift aparece por sorpresa en SNL: roba el foco a Dakota Johnson Softonic · hace 7 h
- Taylor Swift sorprende en 'SNL' y una broma de Dakota Johnson termina apuntando a Travis Kelce marca usa · hace 7 h
- "No soy tu terapista": así fue como Taylor Swift irrumpió en el monólogo de Dakota Johnson en 'SNL' infobae.com · hace 7 h
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