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"No soy tu terapista": así fue como Taylor Swift irrumpió en el monólogo de Dakota Johnson en 'SNL'

Taylor Swift irrumpe por sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en SNL en medio de la celebración por su videoclip Patient Zero.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · Enfriándose
  • Clave informativa: "No soy tu terapista": así fue como Taylor Swift irrumpió en el monólogo de Dakota Johnson en 'SNL'
  • Punto central: Taylor Swift irrumpe por sorpresa en el monólogo de Dakota Johnson en SNL en medio de la celebración por su videoclip Patient Zero.
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Respuestas rápidas

¿Qué programa televisivo contó con la aparición de Taylor Swift?

El programa mencionado en la cobertura es SNL.

¿Qué relación tiene el evento con Travis Kelce?

La cobertura señala que una broma realizada por Dakota Johnson durante su monólogo terminó apuntando a Travis Kelce.

¿Qué lanzamiento musical reciente se vincula con Taylor Swift?

Los reportes mencionan el lanzamiento del videoclip de Patient Zero y su récord en el Reino Unido.

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 3 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 4 oct, 19:09 UTC
🇬🇧 Ingles 4 oct, 15:42 UTC · Entertainment Weekly
🇧🇷 Portugues 4 oct, 15:57 UTC · UOL

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La cobertura detalla que durante el programa se produjo un cruce de estilos y una broma que terminó apuntando a Travis Kelce, además de registrarse un reencuentro inesperado entre ambas figuras y los looks nocturnos exhibidos. A pesar de la magnitud de la irrupción y la celebración del récord musical con un look británico elegido para la ocasión, los reportes de medios como Infobae, Softonic, Marca USA y Radio Mitre no especifican detalles adicionales sobre los ensayos previos ni sobre posibles futuras colaboraciones entre las personalidades involucradas en televisión.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

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Taylor Swift Dakota Johnson SNL Travis Kelce Patient Zero

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