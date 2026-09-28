Así llegaron las estrellas a los Premios MTV VMA

Taylor Swift hace historia al superar a Beyoncé como la artista más premiada en los Premios MTV VMA 2026.

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Madonna fue la encargada de inaugurar los premios.

Taylor Swift se convirtió en la artista más premiada de la historia del evento, superando a Beyoncé.

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🇪🇸 Espanol 28 sept, 03:09 UTC 🇧🇷 Portugues 27 sept, 23:32 UTC · Gshow

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