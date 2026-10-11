América 1-1 Monterrey: Resultado, resumen y goles del partido

El América logró rescatar un empate 1-1 ante Monterrey en el partido correspondiente a la celebración de su aniversario 110, un resultado que le permite quedar ubicado en el liderato de la tabla según informan medios como ESPN Deportes, Sports Illustrated, AS México y MARCA. Durante el encuentro, Santiago Bueno se estrenó como goleador con el equipo americanista en su debut.

La cobertura periodística detalla el resumen y los goles del partido, destacando el desempeño de los equipos en esta fecha conmemorativa. Las publicaciones no especifican detalles sobre los próximos encuentros oficiales o las consecuencias del empate para el resto del torneo.