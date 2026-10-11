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América 1-1 Monterrey: Resultado, resumen y goles del partido

El América empata 1-1 frente a Monterrey y se coloca como líder en la celebración de su aniversario 110.

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  • Clave informativa: América 1-1 Monterrey: Resultado, resumen y goles del partido
  • Punto central: El América empata 1-1 frente a Monterrey y se coloca como líder en la celebración de su aniversario 110.
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El resumen

El América logró rescatar un empate 1-1 ante Monterrey en el partido correspondiente a la celebración de su aniversario 110, un resultado que le permite quedar ubicado en el liderato de la tabla según informan medios como ESPN Deportes, Sports Illustrated, AS México y MARCA. Durante el encuentro, Santiago Bueno se estrenó como goleador con el equipo americanista en su debut.

La cobertura periodística detalla el resumen y los goles del partido, destacando el desempeño de los equipos en esta fecha conmemorativa. Las publicaciones no especifican detalles sobre los próximos encuentros oficiales o las consecuencias del empate para el resto del torneo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre América y Monterrey?

El marcador final fue de empate 1-1.

¿Qué acontecimiento especial celebraba el América?

El partido se enmarcó en la celebración de su aniversario 110.

¿Quién anotó en su debut con el América?

Santiago Bueno se estrenó como goleador en su debut con el club.

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