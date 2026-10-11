¡Remontada épica! Universitario le saca un empate 2-2 a Melgar en un final de infarto

Un doblete de Álex Valera permitió que Universitario rescatara un empate 2-2 frente a Melgar en un final de infarto disputado en el Monumental. Previamente al encuentro, la cobertura de ESPN Deportes señaló la baja de Matías Di Benedetto en el conjunto crema.

Durante el desarrollo del partido, Bernardo Cuesta marcó un golazo para Melgar tras dejar en el piso a Williams Riveros, jugada destacada por RPP Noticias. El resultado deja a Universitario sin la oportunidad de convertirse en el líder del Torneo Clausura, según detallan las publicaciones en redes sociales y la prensa deportiva.

La remontada épica y el desarrollo del marcador acapararon la atención de los medios nacionales durante la jornada futbolística de la Liga1. Las coberturas actuales no especifican cuáles serán los próximos encuentros ni las consecuencias en la tabla de posiciones más allá de la pérdida del liderato en esta fecha.