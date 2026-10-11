TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
▲ En su punto Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Oferta galáctica por Olise: le prometen un salario de 30 millones de euros

Una oferta galáctica promete un salario de 30 millones de euros a Michael Olise, situándolo en el centro de la atención futbolística.

6fuentes
7artículos
21velocidad
+53%desde la primera detección
hace 21 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Oferta galáctica por Olise: le prometen un salario de 30 millones de euros
  • Punto central: Una oferta galáctica promete un salario de 30 millones de euros a Michael Olise, situándolo en el centro de la atención futbolística.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Índice de Velocidad: 21 pts Monitoreado a través de 6 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

Medios como SPORT y DIEZ.HN informan sobre una oferta galáctica dirigida a Michael Olise, al que se le promete un salario de 30 millones de euros. Esta situación se desarrolla mientras el Bayern de Múnich presiona para lograr la renovación del jugador, expresando que es su deseo, tal como recogen marcas como marca usa.

En el plano deportivo, Vincent Kompany elogia el rendimiento de la estrella del Bayern de Múnich, a quien califica de clase mundial y augura que será una superestrella mundial, según la cobertura de Yahoo y OneFootball. Paralelamente, Goal.com y Yahoo señalan movimientos del Real Madrid en relación con Harry Kane dentro del club bávaro.

Las partes involucradas directas son Michael Olise y el Bayern de Múnich, mientras la cobertura no especifica la aceptación de la oferta ni detalles adicionales sobre la continuidad del futbolista.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇩🇪 Aleman11 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 11 oct, 16:09 UTC
🇩🇪 Aleman 11 oct, 05:07 UTC · SPOX

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué cantidad se menciona en la oferta a Michael Olise?

Se menciona una oferta con un salario prometido de 30 millones de euros.

¿Qué opinan en el Bayern de Múnich sobre Michael Olise?

Vincent Kompany lo califica de clase mundial y augura que será una superestrella mundial, destacando su increíble estado de forma.

¿Cuál es la postura del Bayern de Múnich respecto a su renovación?

El club sigue presionando para que renueve, señalando que es su deseo.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Michael Olise Bayern de Múnich Real Madrid Harry Kane Vincent Kompany

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n