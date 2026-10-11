Oferta galáctica por Olise: le prometen un salario de 30 millones de euros

Medios como SPORT y DIEZ.HN informan sobre una oferta galáctica dirigida a Michael Olise, al que se le promete un salario de 30 millones de euros. Esta situación se desarrolla mientras el Bayern de Múnich presiona para lograr la renovación del jugador, expresando que es su deseo, tal como recogen marcas como marca usa.

En el plano deportivo, Vincent Kompany elogia el rendimiento de la estrella del Bayern de Múnich, a quien califica de clase mundial y augura que será una superestrella mundial, según la cobertura de Yahoo y OneFootball. Paralelamente, Goal.com y Yahoo señalan movimientos del Real Madrid en relación con Harry Kane dentro del club bávaro.

Las partes involucradas directas son Michael Olise y el Bayern de Múnich, mientras la cobertura no especifica la aceptación de la oferta ni detalles adicionales sobre la continuidad del futbolista.