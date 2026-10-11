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“Debemos ganar en nuestro estadio, más aún que necesitamos de esos puntos y del hexagonal”, Isaac Álvarez, antes del duelo entre Liga de Quito y Barcelona SC

Liga de Quito venció a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado y se metió en zona de clasificación.

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  • Clave informativa: “Debemos ganar en nuestro estadio, más aún que necesitamos de esos puntos y del hexagonal”, Isaac Álvarez, antes del duelo entre Liga de Quito y Barcelona SC
  • Punto central: Liga de Quito venció a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado y se metió en zona de clasificación.
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El resumen

El encuentro correspondiente al hexagonal por el título de la LigaPro se disputó este fin de semana, generando amplia atención mediática sobre la tabla de posiciones y el desarrollo del torneo. La cobertura de medios especializados como ESPN, El Universo, Expreso y Primicias detalló que Liga de Quito logró remontar el marcador para quedarse con el triunfo en casa, destacando un gol de Fernando Cornejo y las declaraciones de los protagonistas tras el partido.

Por su parte, el director técnico Gustavo Álvarez señaló que su equipo fue más preciso en el segundo tiempo, mientras que Pablo Trobbiani, representante de Barcelona SC, reconoció que no estuvieron a la altura en la etapa complementaria del clásico. La jornada también estuvo marcada por incidentes previos al encuentro en las inmediaciones del estadio Rodrigo Paz Delgado, donde la cobertura periodística reportó una agresión a dos hinchas de Barcelona SC y un ataque con un botellazo al autobús del equipo visitante.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones muestra a Independiente del Valle liderando el torneo, mientras Liga de Quito asciende al tercer puesto y Barcelona SC registra la derrota en esta segunda fecha del hexagonal.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Liga de Quito y Barcelona SC?

Liga de Quito remontó y venció a Barcelona SC en un encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

¿Cómo impactó el resultado en la tabla de posiciones de la LigaPro?

La victoria permitió a Liga de Quito subir al tercer puesto y meterse en zona de la Copa Libertadores, mientras que Independiente del Valle lidera el hexagonal.

What were the incidents reported prior to the match?

Medios reportaron que el bus de Barcelona SC recibió un botellazo y que dos hinchas del mismo club fueron agredidos por aficionados de Liga de Quito cerca del estadio.

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