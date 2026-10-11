El público se encuentra ante el eco cultural de un sistema de exclusión tradicional que utilizaban los clubes privados para vetar a candidatos, un mecanismo que hoy da nombre a una exitosa película española inspirada en García Lorca. Esta práctica de rechazo queda ilustrada en episodios concretos difundidos por la cobertura, como el veto de los socios del Cercle del Liceu a la soprano Montserrat Caballé, además de su presencia en ámbitos deportivos como el fútbol, según detallan medios como La Vanguardia, Diario AS y La Región.

Paralelamente, la atención mediática conecta este trasfondo con la obra literaria y teatral de Alberto Conejero, titulada La piedra oscura, situando el foco en la vigencia de estos símbolos históricos dentro de la actual oferta cultural.