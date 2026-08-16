Por qué no se han podido encontrar los restos de García Lorca 90 años después de su ejecución en la Guerra Civil española

Noventa años después de su ejecución, los restos de García Lorca siguen sin ser hallados, manteniendo el sitio de su entierro como un enigma sin resolver. La ejecución tuvo lugar durante la Guerra Civil española, y la falta de restos alimenta el debate histórico y simbólico.

Los medios españoles —dipgra.es, elespanol.com, El Independiente de Granada y El Periódico— concentran su cobertura en actos conmemorativos, desde la música de Alba Molina hasta lecturas de diarios inéditos, señalando que la memoria del poeta resurje en el 90.º aniversario, mientras que la cuestión de sus huesos permanece en segundo plano. La información disponible no aclara si existen búsquedas arqueológicas en curso o qué entidades están liderando dichos intentos, y no se citan versiones contradictorias sobre la ubicación exacta del sepulcro.

Sin declaraciones oficiales de autoridades judiciales o arqueológicas, el horizonte de una posible localización depende de futuras investigaciones que aún no se han anunciado.