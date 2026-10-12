Muere RJ Mitte, actor de 'Breaking Bad', a los 34 años

La noticia ha provocado una respuesta inmediata en medios de comunicación de distintos países, quienes reportan el fallecimiento del intérprete. El fallecimiento del actor, mundialmente conocido por su interpretación del hijo de Walter White en la serie de televisión 'Breaking Bad', ha centrado la atención en su trayectoria artística.

Diversos portales informativos y cadenas internacionales han destacado su participación en dicha producción televisiva. Además de su labor en la mítica serie, la cobertura reciente también ha mencionado aspectos de su vida personal, incluyendo reportes sobre su situación sentimental y planes de matrimonio previos a su deceso.

Los despachos actuales se centran en confirmar los detalles básicos de su muerte a los 34 años y recordar su paso por la televisión, sin que los reportes disponibles detallen por el momento futuros actos oficiales o ceremonias póstumas.