Selma Blair, detenida en un vuelo a Nueva York: la acusan de intentar abrir la puerta del avión y de pegar y morder a dos tripulantes

Según la cobertura inicial de medios como Clarin.com, Fox News, EL PAÍS e Infobae, la detención se produjo bajo la acusación de intentar abrir la puerta de la aeronave y de golpear y morder a dos tripulantes. Posteriormente, la cobertura de CNN en Español añadió que la actriz fue hospitalizada tras presuntamente agredir físicamente a los auxiliares de vuelo, un detalle que complementa el reporte de su arresto.

En cuanto a las discrepancias en los reportes, los distintos medios no presentan contradicciones sobre el hecho principal, aunque algunos enfatizan el arresto y las acusaciones específicas de agresión y manipulación de la puerta, mientras que otros destacan de forma paralela su traslado a un hospital. El estado actual de la actriz y los pasos legales a seguir no han sido especificados por las fuentes disponibles.