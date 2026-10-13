Preocupación por la salud de Mónica Guido: está internada y atraviesa un delicado cuadro de salud

Un delicado cuadro de salud mantiene internada, sedada y con pronóstico reservado a Mónica Guido en el Hospital Fernández, según la información difundida por diversos medios de comunicación. La actriz se encuentra en grave estado, lo que ha generado una fuerte alarma en el ámbito público.

La situación médica de la figura pública ha sido reflejada en las últimas horas por coberturas de distintos medios del país, entre los que figuran La Nación, Radio Mitre, La Voz del Interior, Diario El Día de La Plata y La Tecla Mar del Plata. Estos reportes coinciden en señalar la gravedad del cuadro clínico que atraviesa.

Por el momento, la cobertura periodística no detalla los motivos específicos que originaron esta internación ni ofrece mayores precisiones sobre su evolución médica, quedando pendiente la emisión de nuevos partes oficiales sobre su estado de salud.