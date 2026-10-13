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Preocupación por la salud de Mónica Guido: está internada y atraviesa un delicado cuadro de salud

El delicado estado de salud de Mónica Guido genera profunda preocupación tras confirmarse su internación en el Hospital Fernández.

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Respuestas rápidas

¿Dónde se encuentra internada Mónica Guido?

Permanece internada en el Hospital Fernández.

¿Cuál es su estado actual de salud?

Atraviesa un cuadro delicado, se encuentra sedada y con pronóstico reservado.

¿Se conocen las causas de su internación?

La cobertura actual no detalla los motivos específicos que causaron su cuadro de salud.

El resumen

Un delicado cuadro de salud mantiene internada, sedada y con pronóstico reservado a Mónica Guido en el Hospital Fernández, según la información difundida por diversos medios de comunicación. La actriz se encuentra en grave estado, lo que ha generado una fuerte alarma en el ámbito público.

La situación médica de la figura pública ha sido reflejada en las últimas horas por coberturas de distintos medios del país, entre los que figuran La Nación, Radio Mitre, La Voz del Interior, Diario El Día de La Plata y La Tecla Mar del Plata. Estos reportes coinciden en señalar la gravedad del cuadro clínico que atraviesa.

Por el momento, la cobertura periodística no detalla los motivos específicos que originaron esta internación ni ofrece mayores precisiones sobre su evolución médica, quedando pendiente la emisión de nuevos partes oficiales sobre su estado de salud.

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Mónica Guido Hospital Fernández Salud Espectáculos Argentina

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