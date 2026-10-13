Pospone Aleks Syntek gira tras diagnóstico psiquiátrico
Aleks Syntek confirma tratamiento psiquiátrico y pospone su gira por Europa tras un brote psicótico.
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Respuestas rápidas
¿Por qué Aleks Syntek pospuso su gira?
Debido a un diagnóstico psiquiátrico y a un brote psicótico que le impidió abordar un avión.
¿Qué medios informan sobre el caso?
Medios como Monitor Expresso, Milenio, ViveUSA.mx, MÁSNOTICIAS, Univision y Reforma.
¿Cuáles son las nuevas fechas de los conciertos?
La cobertura no especifica las nuevas fechas para las presentaciones.
El resumen
El músico Aleks Syntek confirmó un tratamiento psiquiátrico y la postergación de sus presentaciones en Europa, luego de que un especialista revelara su padecimiento tras no permitirle volar en avión. Medios como Milenio, ViveUSA.mx, MÁSNOTICIAS, Univision, Reforma y Monitor Expresso informan que el artista enfrenta un trastorno psicótico, detallado en una constancia médica bajo el código 6A2Z.
La situación médica afecta directamente sus compromisos internacionales y su agenda artística inmediata en territorio europeo. Los reportes señalan que la cancelación y el aplazamiento de los conciertos surgen a raíz de las indicaciones de su psiquiatra, quien determinó la condición de salud que le impidió abordar el vuelo.
La cobertura actual no especifica las nuevas fechas para la gira en Europa ni los detalles sobre la duración del tratamiento médico que recibe el cantante.
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Cobertura (7)
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