Aston Villa

Los medios deportivos han centrado su atención en la previa del partido, destacando los detalles de emisión y los horarios para seguir el encuentro en directo. Los reportes apuntan directamente a la presencia de Marco Asensio como uno de los focos de interés y señalan a Romelu Lukaku como una de las principales amenazas a tener en cuenta para el duelo europeo.

En este momento, la atención se desplaza hacia la confirmación oficial de las alineaciones y la retransmisión televisiva y online del partido de la Champions League. La información disponible se limita a los preparativos previos al encuentro, sin que la cobertura actual detalle hechos posteriores al inicio del partido.