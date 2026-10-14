No hay futuro asegurado para Gilberto Mora

Gilberto Mora alcanza la mayoría de edad este 14 de octubre de 2026, marcando el inicio del periodo para concretar su salida de la Liga MX hacia el fútbol europeo. La cobertura señala que, aunque cumple 18 años y se posiciona como una joven estrella internacional con felicitaciones desde África, su futuro inmediato no está asegurado y su sueño de jugar en los mejores clubes europeos se ve truncado por ahora, según detallan medios como MARCA y AS México.

Asimismo, publicaciones como Sports Illustrated, Revista Merca2.0, Infobae, ViveUSA.mx, FOX Deportes y ESPN Deportes analizan su valor de mercado, sus posibles ofertas reales, las estadísticas salariales y las ventas históricas más grandes de la Liga MX al extranjero. Los actores involucrados en esta situación son el propio jugador, los clubes europeos interesados en ficharlo y las instituciones de la Liga MX vinculadas a su valorización y transferencia internacional.

Las próximas acciones dependen de la llegada de ofertas concretas que permitan definir si el futbolista logrará emigrar al viejo continente o si su carrera continuará bajo otros escenarios.