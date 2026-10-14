Vinícius se pierde el clásico; cuatro partidos de sanción

Medios como Diario AS, Beaumont Enterprise, ESPN Deportes y EL PAÍS informaron inicialmente que Vinícius fue sancionado con cuatro partidos por tirar del pelo de un rival e insultar al árbitro, lo que le impedirá disputar el clásico frente al Barcelona. Posteriormente, la cobertura de MARCA, Sports Illustrated y El Mundo incorporó las declaraciones del propio jugador, quien calificó la sanción de desafortunada en cuanto al momento, cuestionó a los árbitros señalando que la tarjeta amarilla siempre es para él, y prometió volver tras recibir silbidos.

El análisis de la cobertura expone tensiones y reacciones encontradas entre los distintos actores del entorno futbolístico. Mientras RMTV calificó la decisión del Comité de Competición con la frase "es la guerra", la cobertura también apunta a que la medida ha generado la reacción de figuras como Mourinho y referencias a otros nombres propios según Diario AS.

En el estado actual de los hechos, la sanción de cuatro partidos se mantiene firme, dejando al Real Madrid sin su delantero estrella para el clásico y a la espera de cómo se desarrollarán los próximos encuentros de la competición.