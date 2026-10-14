EN VIVO: doblete de Malen y Roma está derrotando a Real Madrid en la Champions
Roma supera al Real Madrid en la Champions League impulsado por un doblete de Malen.
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- Punto central: Roma supera al Real Madrid en la Champions League impulsado por un doblete de Malen.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (5)
- Roma vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones Sports Illustrated · hace 16 h
- Mourinho trae recuerdos y más críticas a Roma en visita de la Liga de Campeones Chicago Tribune · hace 16 h
- Roma - Real Madrid en directo MARCA · hace 16 h
- Roma - Real Madrid hoy, en directo: última hora de la fase liga de la Champions League, en vivo Diario AS · hace 16 h
- EN VIVO: doblete de Malen y Roma está derrotando a Real Madrid en la Champions DIEZ.HN · hace 16 h
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 2.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
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El resumen
El encuentro de la fase de liga de la Champions League comenzó con la previa, las alineaciones y las predicciones analizadas por medios como Sports Illustrated, mientras que la visita generó recuerdos y críticas vinculadas a Mourinho según la cobertura del Chicago Tribune. A medida que el partido avanzaba, plataformas como MARCA y Diario AS ofrecieron seguimientos en directo y última hora sobre el desarrollo del enfrentamiento futbolístico entre ambos clubes.
La situación actual del partido muestra al conjunto de la Roma derrotando al Real Madrid gracias a las anotaciones de Malen, conforme a los reportes en vivo difundidos por DIEZ.HN.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Qué equipos se enfrentan en la Champions League?
Roma y Real Madrid se enfrentan en este encuentro de la fase de liga.
¿ Quién destaca en el marcador del partido en vivo?
Malen anota un doblete con el que la Roma derrota al Real Madrid.
¿Qué medios cubren el evento deportivo?
Sports Illustrated, Chicago Tribune, MARCA, Diario AS y DIEZ.HN ofrecen cobertura sobre el partido.
Velocidad
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