EN VIVO: doblete de Malen y Roma está derrotando a Real Madrid en la Champions

Roma supera al Real Madrid en la Champions League impulsado por un doblete de Malen.

▲ En su punto Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇮🇹 Italiano — 2.2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 14 oct, 21:09 UTC 🇮🇹 Italiano 14 oct, 18:58 UTC · ANSA 🇧🇷 Portugues 14 oct, 20:56 UTC · CNN Brasil

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