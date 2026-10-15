Los Tigres del Norte se plantan en el Tiny Desk con un poderoso mensaje de apoyo a los migrantes

Un recital acústico de la agrupación mexicana en las oficinas de NPR se convirtió en un espacio de reivindicación y apoyo hacia la comunidad hispana y los inmigrantes en Estados Unidos. Durante su presentación, la agrupación interpretó sus temas y emitió declaraciones sobre la situación actual de su comunidad, señalando que se encuentra bajo ataque y pronunciando frases como "somos más americanos que todititos los gringos".

Diversos medios y plataformas de noticias registraron el evento, destacando la reacción de los productores del formato musical, quienes expresaron profunda emoción y señalaron que la actuación les devolvió su humanidad. La cobertura periodística detalla que el concierto funcionó como un himno para los connacionales y la comunidad mestiza y latina radicada en territorio estadounidense, conectando la música norteña con la coyuntura política y social.

Las fuentes consultadas no detallan la lista completa de canciones interpretadas ni especifican si habrá próximas apariciones de la banda en este tipo de formatos acústicos internacionales.