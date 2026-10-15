4 razones por las que la película española "La Bola Negra" podría ganarle el Oscar a "La Odisea"

Medios como MARCA, Yahoo en Español Vida y Estilo y San Antonio Express-News señalaron que la revista estadounidense Variety dedicó su portada a la cinta dirigida por Los Javis, planteando que podría ganar el galardón a Mejor Película. Posteriormente, Esquire abordó la estrategia de promoción sobre el presupuesto del filme y la forma de referirse a sus recursos financieros.

La cobertura no registra contradicciones sustanciales entre los medios mencionados, limitándose a reportar las proyecciones y la recepción crítica internacional. Actualmente, la atención se centra en la posible competencia entre La Bola Negra y LaOdisea, así como en el impacto de la estrategia publicitaria de la película de cara a los premios de la Academia.