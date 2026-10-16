Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas

La producción titulada "Bajo la superficie" (o "Below") se posiciona como el contenido más visto de la plataforma de streaming a nivel global, alcanzando el primer puesto en decenas de países y acumulando millones de reproducciones en su primera semana desde el estreno. El proyecto combina elementos de terror, ciencia ficción y thriller, centrando su trama en los miedos subacuáticos de una familia y generando discusiones sobre su tramo final y los efectos visuales de criaturas marinas.

Diversos medios especializados y portales de entretenimiento, como El Destape, Xataka México, Revista Semana y The Objective, han destacado el desempeño de la ficción, señalando cifras de vistas, porcentajes de aprobación y su recepción en mercados específicos como España. En paralelo, la cobertura mediática registra otros lanzamientos y declaraciones asociadas al catálogo de la plataforma y a figuras del medio, incluyendo menciones a producciones como "Animales" y comentarios públicos de Ben Affleck sobre la comunidad latina.

La información disponible en los titulares no especifica planes futuros para la continuidad de la miniserie ni detalla cifras adicionales sobre su rendimiento comercial a largo plazo.