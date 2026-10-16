Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas
Una miniserie de seis episodios protagonizada por Josh Hartnett lidera las visualizaciones globales en Netflix.
- Clave informativa: Netflix paraliza con exitosa miniserie: es número uno en el top global y suma más de 17 millones de vistas
- Punto central: Una miniserie de seis episodios protagonizada por Josh Hartnett lidera las visualizaciones globales en Netflix.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
Respuestas rápidas
¿Cuántos episodios tiene la miniserie?
La producción cuenta con un total de seis episodios.
¿Quién protagoniza la ficción?
La serie está protagonizada por Josh Hartnett y Charlie Heaton.
¿En qué plataforma se transmite?
Se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.
El resumen
La producción titulada "Bajo la superficie" (o "Below") se posiciona como el contenido más visto de la plataforma de streaming a nivel global, alcanzando el primer puesto en decenas de países y acumulando millones de reproducciones en su primera semana desde el estreno. El proyecto combina elementos de terror, ciencia ficción y thriller, centrando su trama en los miedos subacuáticos de una familia y generando discusiones sobre su tramo final y los efectos visuales de criaturas marinas.
Diversos medios especializados y portales de entretenimiento, como El Destape, Xataka México, Revista Semana y The Objective, han destacado el desempeño de la ficción, señalando cifras de vistas, porcentajes de aprobación y su recepción en mercados específicos como España. En paralelo, la cobertura mediática registra otros lanzamientos y declaraciones asociadas al catálogo de la plataforma y a figuras del medio, incluyendo menciones a producciones como "Animales" y comentarios públicos de Ben Affleck sobre la comunidad latina.
La información disponible en los titulares no especifica planes futuros para la continuidad de la miniserie ni detalla cifras adicionales sobre su rendimiento comercial a largo plazo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 min.
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