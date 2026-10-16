Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”

Ben Affleck lamentó las críticas hacia el proyecto protagonizado por Tom Cruise y afirmó que no se puede crear algo interesante sin apostar fuerte, pidiendo además que no se castigue a las producciones que deciden arriesgarse. Medios como Infobae, Yahoo en Español Vida y Estilo, The New York Times, MILENIO y Diario de Yucatán han documentado tanto el bajo rendimiento económico de la producción como su revalorización por parte de la crítica, que la califica en algunos espacios como una obra maestra encubierta.

Los espectadores, la industria cinematográfica y los propios creadores se ven afectados por el debate generado en torno al fracaso comercial de la obra y la defensa pública de las apuestas creativas de alto riesgo.