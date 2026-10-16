Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte”
Ben Affleck defendió públicamente a Tom Cruise tras el fracaso comercial y las críticas recibidas por la película Digger.
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¿Quién defendió a Tom Cruise?
Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de la película.
¿Qué se dice sobre Digger en la crítica?
La cobertura señala que es considerada por algunos como una obra maestra encubierta, a pesar de haber sido calificada como un fracaso comercial.
¿Qué medios cubrieron la noticia?
Infobae, Yahoo en Español Vida y Estilo, The New York Times, MILENIO y Diario de Yucatán informaron sobre el tema.
El resumen
Ben Affleck lamentó las críticas hacia el proyecto protagonizado por Tom Cruise y afirmó que no se puede crear algo interesante sin apostar fuerte, pidiendo además que no se castigue a las producciones que deciden arriesgarse. Medios como Infobae, Yahoo en Español Vida y Estilo, The New York Times, MILENIO y Diario de Yucatán han documentado tanto el bajo rendimiento económico de la producción como su revalorización por parte de la crítica, que la califica en algunos espacios como una obra maestra encubierta.
Los espectadores, la industria cinematográfica y los propios creadores se ven afectados por el debate generado en torno al fracaso comercial de la obra y la defensa pública de las apuestas creativas de alto riesgo.
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Cobertura (5)
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- Ben Affleck defendió a Tom Cruise tras el fracaso de ‘Digger’: “No puedes hacer algo interesante sin apostar fuerte” Infobae · hace 5 h
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