Hallan muerto a conocido jugador en la ducha del hotel un día antes de un partido

La cobertura de medios como Infobae, ESPN Deportes, France 24, Los Angeles Times y LaPrensa.hn confirma el deceso en la previa de este encuentro deportivo. Los reportes detallan la existencia de un testimonio escalofriante, una principal hipótesis sobre el caso y un mensaje de un excompañero, además de señalar una conexión del deportista con Argentina.

La información disponible indica que el deceso ocurrió en territorio francés en vísperas del compromiso de su equipo. Las publicaciones sobre el suceso no especifican todavía las causas exactas del fallecimiento ni los resultados de las investigaciones en curso, limitándose a registrar los hechos reportados por la prensa internacional.