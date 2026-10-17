¿Quiénes quedan fuera? América visitará a León con la baja de dos futbolistas

El encuentro entre el América y León genera expectativa mientras la afición azulcrema se hace presente para recibir al equipo previo al partido. De cara al enfrentamiento, la cobertura detalla que el conjunto visitante encarará el compromiso con ausencias importantes en su alineación, incluyendo la baja confirmada de un atacante y un total de dos futbolistas que quedan fuera de la convocatoria.

Los medios deportivos como ESPN Deportes, Mediotiempo, Récord y MARCA analizan el impacto de estas ausencias mediante la revisión de posibles alineaciones y probabilidades. La llegada del equipo a León marca el inicio de la antesala para este partido, donde la afición ya muestra su apoyo a la espera de que ruede el balón frente a La Fiera.