LeBron James deslumbra con clavada en debut con los Sixers en Filadelfia
LeBron James deslumbra en su debut con los 76ers de Filadelfia.
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El resumen
Los aficionados de Filadelfia y la organización de los 76ers ganan atención inmediata y un renovado protagonismo deportivo tras la llegada de LeBron James, quien debutó en la pretemporada electrizando a la ciudad con una clavada. La incertidumbre persiste sobre si esta combinación funcionará al igual que en sus etapas anteriores, mientras la demanda por boletos y los precios de las entradas generan expectativa comercial.
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Cobertura (5)
- Boletos para ver a los 76ers: Cómo comprar y precios de las entradas para los partidos de LeBron James en Philadelphia Sporting News · hace 6 h
- Un nuevo equipo y una vieja obsesión: el desafío que mueve a LeBron James a sus 41 años El Nuevo Herald · hace 6 h
- LeBron formará otro ‘gran trío’ en Filadelfia: ¿funcionará como en Miami? El Nuevo Día · hace 6 h
- LeBron James electriza Filadelfia en su debut de pretemporada con los 76ers AP News · hace 6 h
- LeBron James deslumbra con clavada en debut con los Sixers en Filadelfia ESPN Deportes · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Con qué equipo debutó LeBron James en Filadelfia?
Debutó con los 76ers de Filadelfia en un partido de pretemporada.
¿Qué jugada destacó en su presentación?
Deslumbró a los asistentes con una clavada.
¿Qué edad tiene LeBron James según la cobertura?
Tiene 41 años.
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