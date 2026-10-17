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LeBron James deslumbra con clavada en debut con los Sixers en Filadelfia

LeBron James deslumbra en su debut con los 76ers de Filadelfia.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · Enfriándose
  • Clave informativa: LeBron James deslumbra con clavada en debut con los Sixers en Filadelfia
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El resumen

Los aficionados de Filadelfia y la organización de los 76ers ganan atención inmediata y un renovado protagonismo deportivo tras la llegada de LeBron James, quien debutó en la pretemporada electrizando a la ciudad con una clavada. La incertidumbre persiste sobre si esta combinación funcionará al igual que en sus etapas anteriores, mientras la demanda por boletos y los precios de las entradas generan expectativa comercial.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 48 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Con qué equipo debutó LeBron James en Filadelfia?

Debutó con los 76ers de Filadelfia en un partido de pretemporada.

¿Qué jugada destacó en su presentación?

Deslumbró a los asistentes con una clavada.

¿Qué edad tiene LeBron James según la cobertura?

Tiene 41 años.

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LeBron James 76ers Filadelfia NBA Baloncesto

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