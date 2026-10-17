LeBron James deslumbra con clavada en debut con los Sixers en Filadelfia

Los aficionados de Filadelfia y la organización de los 76ers ganan atención inmediata y un renovado protagonismo deportivo tras la llegada de LeBron James, quien debutó en la pretemporada electrizando a la ciudad con una clavada. La incertidumbre persiste sobre si esta combinación funcionará al igual que en sus etapas anteriores, mientras la demanda por boletos y los precios de las entradas generan expectativa comercial.