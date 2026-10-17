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Madé, Alcántara y Medina conducen al Licey a superar al Escogido

Los Tigres del Licey superaron a los Leones del Escogido en la noche inaugural de la Lidom.

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  • Clave informativa: Madé, Alcántara y Medina conducen al Licey a superar al Escogido
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El resumen

Los Tigres del Licey se impusieron de forma aplastante frente al bicampeón Escogido durante la jornada inaugural de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), de acuerdo con los registros de medios como Diario Libre, AP News y Listín Diario. La victoria estuvo impulsada por las actuaciones destacadas de figuras como Jesús Madé, quien debutó con un cuadrangular de 408 pies, además del desempeño de Alcántara y Medina.

El inicio de la temporada 2026-27 también contempla las metas generales de los equipos de la liga, según detalla la cobertura actual. Los reportes señalan reconocimientos recientes recibidos con emoción y gratitud, aunque las publicaciones no especifican detalles adicionales sobre el desarrollo futuro del calendario ni sobre las estadísticas acumuladas del resto de los encuentros programados para el torneo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué equipos se enfrentaron en el arranque de la Liga Dominicana?

Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido.

¿Quién destacó durante el debut de los Tigres del Licey?

Jesús Madé debutó con un jonrón de 408 pies, acompañado por las actuaciones de Alcántara y Medina.

¿Qué medios informaron sobre el encuentro inaugural?

Diario Libre, AP News, Listín Diario y El Nacional.

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