Rubio viaja a India para destrabar las negociaciones comerciales tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso

Rubio se encuentra en Asia Central y en Mumbai para impulsar los lazos comerciales y diplomáticos de Estados Unidos, reuniéndose con Jaishankar mientras ambos países buscan cerrar un acuerdo comercial. Paralelamente, Uzbekistán firmó los Acuerdos Artemis con Estados Unidos, convirtiéndose en el país número 77 en adherirse a dicha iniciativa.

Estas acciones ocurren tras la suspensión de los aranceles por la compra de petróleo ruso, contexto que motiva el desplazamiento hacia India para destrabar las negociaciones comerciales pendientes. Medios como Infobae, AP News y San Antonio Express-News documentan el acercamiento en Asia, mientras que el Chicago Tribune expone cuestionamientos sobre si la gira evita asuntos de mayor urgencia.

La cobertura actual deja sin especificar los plazos concretos para la finalización del acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, así como la agenda detallada de las reuniones sostenidas por Rubio en su recorrido por Asia Central.