Arrestan a 40 judíos ultraortodoxos por “evadir el servicio militar”

El bloqueo de una autopista y la oposición política marcan las protestas y reacciones institucionales desatadas tras las recientes detenciones relacionadas con el servicio militar obligatorio en el país. El ejército israelí detuvo a unas cincuenta personas a su llegada desde Nueva York al aeropuerto Ben Gurión, mientras que otras fuentes reportan la detención de cuarenta individuos bajo la misma acusación.

En el ámbito político, los partidos Shas y Yahadut HaTorá figuran entre las formaciones mencionadas, y el primer ministro Benjamin Netanyahu expresó su oposición a estas medidas coercitivas contra quienes eluden el reclutamiento. La cobertura mediática incluye a medios como JNS.org, AJN Agencia de Noticias, Demócrata, Yahoo y Primera Hora, los cuales documentan tanto los arrestos como las consiguientes movilizaciones en las carreteras.

Las publicaciones actuales no especifican cuáles serán las próximas medidas de las autoridades militares ni el impacto definitivo de la postura gubernamental en la situación de los detenidos.