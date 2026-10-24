GE Vernova estimó que la mejora del servicio eléctrico en Venezuela podría tardar entre ocho meses y un año

Los habitantes de Venezuela enfrentan una severa precarización de la vida cotidiana debido a la crisis energética y a los constantes apagones, según expone la organización PROVEA. Frente a este panorama, GE Vernova ha activado planes destinados a fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional y estimó que una mejora en el servicio podría tomar entre ocho meses y un año. Esta situación ocurre en un contexto de discusiones sobre el origen de los problemas operativos.

Por un lado, se atribuyen las fallas a las sanciones, aunque los registros señalan que los problemas del sistema eléctrico comenzaron antes de dichas medidas. Asimismo, la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines (AVIEM) advirtió que la recuperación total del sistema requiere de un plan a diez años y una inversión de hasta US$40.000 millones. La cobertura mediática, impulsada por medios como CiudadCCS, Diario Última Hora Digital, PROVEA, Binance y El Nacional, expone la divergencia de criterios entre los plazos de intervención rápida y los requerimientos estructurales a largo plazo.

Queda por dilucidar cómo se articularán los planes de GE Vernova con las millonarias inversiones y plazos extendidos que demanda el sector industrial para estabilizar el suministro en el país.