Anuncian transportistas paro de labores a partir del lunes

Los autotransportistas anunciaron un paro nacional indefinido y manifestaciones en carreteras federales y estatales programadas para iniciar el lunes 26 de octubre, con la adhesión confirmada de Nuevo Laredo al transporte de carga. La información difundida por Revista Magazzine, El Sol de México, La Jornada, Oliva Noticias y El Diario detalla que el movimiento contempla afectaciones en la circulación vial y en las actividades de transporte.

No obstante, la organización Antac respaldó la movilización nacional de los transportistas, pero condicionó su participación directa a la emisión de una convocatoria formal.