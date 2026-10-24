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Anuncian transportistas paro de labores a partir del lunes

Los transportistas anunciaron un paro nacional indefinido y protestas en carreteras a partir del próximo lunes.

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  • Clave informativa: Anuncian transportistas paro de labores a partir del lunes
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El resumen

Los autotransportistas anunciaron un paro nacional indefinido y manifestaciones en carreteras federales y estatales programadas para iniciar el lunes 26 de octubre, con la adhesión confirmada de Nuevo Laredo al transporte de carga. La información difundida por Revista Magazzine, El Sol de México, La Jornada, Oliva Noticias y El Diario detalla que el movimiento contempla afectaciones en la circulación vial y en las actividades de transporte.

No obstante, la organización Antac respaldó la movilización nacional de los transportistas, pero condicionó su participación directa a la emisión de una convocatoria formal.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuándo inicia el paro de transportistas?

El paro nacional indefinido y las manifestaciones en carreteras están programados para iniciar el lunes 26 de octubre.

¿Qué regiones participan en la movilización?

La cobertura señala la realización de protestas en carreteras federales y estatales, incluyendo la adhesión específica de Nuevo Laredo al paro de transporte de carga.

¿Cuál es la postura de Antac ante el paro?

Antac respalda el paro nacional transportista, aunque condicionó su participación a que se emita una convocatoria formal.

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