Kim Jong-un viaja a China por un puente recién inaugurado, según Seúl

Un cruce fronterizo recién inaugurado marca el viaje del líder norcoreano a territorio chino, de acuerdo con información de funcionarios de Corea del Sur difundida por medios internacionales como Yahoo, El Mundo, The Morning Call y DW.com. Esta visita sella un nuevo acercamiento entre Pekín y Pyongyang.

Los reportes señalan que la travesía se realizó por el puente de reciente apertura, destacando la relevancia diplomática de este paso fronterizo. La cobertura actual detalla el desplazamiento sin especificar aún la duración exacta de la estancia ni los acuerdos concretos que se discutirán durante este encuentro oficial.