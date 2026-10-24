Kim Jong-un viaja a China por un puente recién inaugurado, según Seúl
Un nuevo puente transfronterizo sirve de paso para la visita sorpresa de Kim Jong-un a China.
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El resumen
Un cruce fronterizo recién inaugurado marca el viaje del líder norcoreano a territorio chino, de acuerdo con información de funcionarios de Corea del Sur difundida por medios internacionales como Yahoo, El Mundo, The Morning Call y DW.com. Esta visita sella un nuevo acercamiento entre Pekín y Pyongyang.
Los reportes señalan que la travesía se realizó por el puente de reciente apertura, destacando la relevancia diplomática de este paso fronterizo. La cobertura actual detalla el desplazamiento sin especificar aún la duración exacta de la estancia ni los acuerdos concretos que se discutirán durante este encuentro oficial.
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Cobertura (4)
- Kim Jong Un visita China a través de nuevo puente fronterizo: funcionarios de Corea del Sur Yahoo · hace 5 h
- Kim Jong-un cruza por sorpresa a China por el puente que sella el nuevo acercamiento entre Pekín y Pyongyang, según Corea del Sur El Mundo · hace 5 h
- Líder norcoreano Kim Jong Un visita China para inaugurar un nuevo puente transfronterizo The Morning Call · hace 5 h
- Kim Jong-un viaja a China por un puente recién inaugurado, según Seúl DW.com · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién viajó a China?
El líder norcoreano Kim Jong-un realizó el viaje.
¿Quién reportó la visita?
Funcionarios de Corea del Sur informaron sobre el desplazamiento.
¿Por donde se realizó el cruce?
La travesía se efectuó a través de un nuevo puente transfronterizo.
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