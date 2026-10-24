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La hoguera europea: el expresidente Iván Duque explica las cinco fallas estructurales que sacuden al Viejo Continente

El expresidente Iván Duque detalla cinco fallas estructurales que sacuden a Europa y generan atención internacional.

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El resumen

Las tensiones y los problemas estructurales en el Viejo Continente generan preocupación y análisis sobre la estabilidad regional, con especial atención en la situación de Francia y el panorama general europeo. Según la cobertura de medios como Revista Semana, La Voz de Galicia, Onda Cero, El Español e Infobae, el expresidente Iván Duque identifica cinco fallas estructurales que explican la situación actual.

La información expuesta aborda las causas detrás de las dificultades que atraviesan los territorios europeos. ¿Cómo impactarán estas cinco fallas estructurales en el futuro político y económico de Europa según los próximos acontecimientos?

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién explica las fallas estructurales de Europa?

El expresidente Iván Duque.

¿Qué medios cubren la situación en Europa?

La Voz de Galicia, Onda Cero, El Español, Infobae y Revista Semana.

¿Cuántas fallas estructurales se señalan?

Cinco fallas estructurales.

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