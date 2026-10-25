New York RB - Inter Miami en vivo: resultado de Messi hoy y goles de MLS 2026, en directo

Posteriores reportes de medios como Chicago Tribune y Yahoo enfatizaron que ni los cuarenta y cinco minutos jugados por Messi alcanzaron para evitar la caída del equipo rosarino. La agenda informativa también incluyó declaraciones de Kily González sobre el regreso del capitán argentino al Inter Miami, señalando motivos de orgullo.

En cuanto a discrepancias o matices en la cobertura, no se registran contradicciones sustanciales sobre el marcador final ni sobre el desarrollo de las acciones del partido. Los distintos medios coinciden en el resultado adverso y en la suplencia inicial del astro argentino.

La cobertura no especifica futuras alineaciones ni detalles adicionales sobre el calendario inmediato del equipo.