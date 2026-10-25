Julián rompe el silencio sobre su fichaje por Barcelona: "Fue una equivocación"

Julián Álvarez rompió el silencio sobre su fichaje por Barcelona al calificarlo como una equivocación y pidió disculpas a la afición del Atlético de Madrid por declaraciones previas realizadas durante el Mundial, según reportes de medios como Diario AS, Clarin.com, MARCA, Telemundo, AP News y DIEZ.HN. Posteriormente, la cobertura destacó que Álvarez se reconcilió con el club al anotar el gol de la victoria por 1-0 ante el Deportivo, resultado que permite recortar distancia con el Barcelona, mientras que el director técnico Diego Simeone valoró públicamente la actitud del jugador por pedir perdón.

Los reportes no registran contradicciones directas entre los medios consultados, enfocándose de manera coincidente en las disculpas del delantero, su anotación en el encuentro y la recepción positiva de su disculpa dentro de la institución colchonera.