Analizarán delimitación y mayor vigilancia en la línea Sentri tras altercado: Alcaldesa

Una mujer fue detenida luego de atropellar a un policía en la fila SENTRI de Río Nuevo, un incidente que generó un altercado vial y movilizó a las autoridades locales. La cobertura señala que la alcaldesa anunció la revisión de medidas para evitar futuros conflictos en la zona, contemplando una mayor vigilancia y la delimitación del área.

A pesar de los anuncios sobre nuevas acciones de control y supervisión en el acceso, la información disponible no especifica los detalles exactos sobre cuándo se implementarán estas modificaciones viales ni las sanciones adicionales que enfrentará la persona detenida por el atropello del oficial.