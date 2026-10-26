FESC y “Harfuchs” detienen al Isra, de los Rusos, en restaurante de Mexicali

La FESC y autoridades federales capturaron a Israel Leonel, alias El Isra u Israel N, señalado como operador regional del grupo criminal Los Rusos y vinculado al Cártel de Sinaloa, mientras se encontraba en un restaurante de Mexicali, en la zona de Baja California y Sonora. Los titulares de medios como El País, LatinUS, N+, Semanario ZETA y Contralínea detallan que el arresto se produjo durante un operativo institucional y que al detenido se le relaciona con delitos como secuestros, entre ellos el del cantante de corridos tumbados conocido como El Gordo Gadaffi, además de ataques contra mandos de seguridad.

La cobertura periodística no especifica los detalles procesales posteriores a la captura ni la situación jurídica actual del implicado ante los tribunales, limitándose a reportar la intervención de las fuerzas federales y estatales en el Centro Cívico de la ciudad. El impacto de esta detención recae directamente en la estructura operativa de Los Rusos en la frontera norte del país, donde las autoridades buscan debilitar las redes delictivas asociadas al Cártel de Sinaloa en la región.

La información disponible hasta el momento no detalla las acciones judiciales que se seguirán ni los plazos previstos para definir la situación legal de El Isra tras su captura en territorio bajacaliforniano.