El momento en el que el rey Carlos fue sorprendido por la lluvia durante una ceremonia en Antigua y Barbuda

Un aguacero imprevisto sorprendió a los monarcas durante su viaje al Caribe, dejándolos expuestos a la lluvia en plena ceremonia pública en Antigua y Barbuda. La cobertura de medios como ABC, Vanitatis, HOLA, Yahoo en Español Vida y Estilo, La Vanguardia e Infobae detalla las reacciones de los asistentes, señalando el enfado del rey Carlos III y los reproches a sus asistentes, mientras que Camilla experimentó problemas con su peinado y su vestido blanco, reaccionando con un ataque de risa.

Los reportes no especifican la duración exacta de la tormenta ni si la agenda oficial del viaje sufrió modificaciones posteriores a causa de este incidente meteorológico.