Arrecia tormenta en la frontera

Las precipitaciones han afectado a diferentes sectores de la ciudad y El Paso, provocando encharcamientos visibles mientras la intensidad de la tormenta se incrementa en la frontera. La cobertura informativa registra saldo blanco durante esta jornada de precipitaciones.

Los reportes señalan la presencia tanto de lluvias ligeras como de tormentas eléctricas en diversos puntos, lo que ha llevado a Protección Civil a mantener el monitoreo en las zonas de riesgo identificadas. Persiste la probabilidad de que continúen las tormentas eléctricas en la región, sin que la cobertura actual especifique la duración exacta de estas condiciones meteorológicas.