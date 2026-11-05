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Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50

El Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026, según la nueva lista global.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50
  • Punto central: El Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026, según la nueva lista global.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 16 calculada a partir de 15 fuentes informativas y 17 artículos verificados.
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El resumen

16 artículos publicados por 14 fuentes abordan la revelación del listado internacional que posiciona a la alta cocina de la temporada. El Asador Etxebarri, ubicado en un caserío del siglo XVIII con seis parrillas y dirigido por Bittor Arginzoniz, alcanza el primer puesto mundial de la gastronomía.

La cobertura detalla que el establecimiento vasco comparte protagonismo con otros representantes de la región, destacando la presencia de dos vascos en la lista global, mientras que el chef Ferran Adrià recibe el galardón Icon durante la gala. El análisis de la clasificación incluye precios de menús que oscilan entre 225 y 2.000 euros en los diez primeros puestos, además de la inclusión de propuestas de Perú con Maido ingresando en la categoría Best of the Best, y la mención a figuras de Argentina y Venezuela dentro del panorama culinario.

Bittor Arginzoniz señala que conseguir mesa en su restaurante será aún más problemático tras este reconocimiento, mientras que medios especializados como The New York Times, RTVE.es, EL PAÍS, El Mundo, 7 Caníbales, El Confidencial, El Correo, La Nación, Perú Informa, El Nacional, Noticias de Navarra, MUNDIARIO y La Vanguardia divulgan los detalles sobre las sorpresas, decepciones y los perfiles de los chefs premiados. La cobertura periodística actual detalla la lista completa y los aspectos económicos de los locales galardonados, sin que los reportes detallen de momento nuevas variaciones en el calendario oficial de próximas ediciones del ranking.

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Cobertura (17)

Respuestas rápidas

¿Cuál es el mejor restaurante del mundo en 2026?

El Asador Etxebarri, dirigido por Bittor Arginzoniz, se corona como el mejor restaurante del mundo en la edición 2026.

¿Qué premios destacados se entregaron en la gala?

Ferran Adrià recibe el premio Icon y el restaurante peruano Maido ingresa a la categoría Best of the Best.

¿Cuál es el rango de precios para comer en los diez mejores restaurantes?

Los menús oscilan desde los 225 euros hasta los 2.000 euros según la cobertura de EL PAÍS.

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