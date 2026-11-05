Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50

16 artículos publicados por 14 fuentes abordan la revelación del listado internacional que posiciona a la alta cocina de la temporada. El Asador Etxebarri, ubicado en un caserío del siglo XVIII con seis parrillas y dirigido por Bittor Arginzoniz, alcanza el primer puesto mundial de la gastronomía.

La cobertura detalla que el establecimiento vasco comparte protagonismo con otros representantes de la región, destacando la presencia de dos vascos en la lista global, mientras que el chef Ferran Adrià recibe el galardón Icon durante la gala. El análisis de la clasificación incluye precios de menús que oscilan entre 225 y 2.000 euros en los diez primeros puestos, además de la inclusión de propuestas de Perú con Maido ingresando en la categoría Best of the Best, y la mención a figuras de Argentina y Venezuela dentro del panorama culinario.

Bittor Arginzoniz señala que conseguir mesa en su restaurante será aún más problemático tras este reconocimiento, mientras que medios especializados como The New York Times, RTVE.es, EL PAÍS, El Mundo, 7 Caníbales, El Confidencial, El Correo, La Nación, Perú Informa, El Nacional, Noticias de Navarra, MUNDIARIO y La Vanguardia divulgan los detalles sobre las sorpresas, decepciones y los perfiles de los chefs premiados. La cobertura periodística actual detalla la lista completa y los aspectos económicos de los locales galardonados, sin que los reportes detallen de momento nuevas variaciones en el calendario oficial de próximas ediciones del ranking.