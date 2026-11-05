Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50
El Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026, según la nueva lista global.
- Clave informativa: Los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026, según The 50
- Punto central: El Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026, según la nueva lista global.
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El resumen
16 artículos publicados por 14 fuentes abordan la revelación del listado internacional que posiciona a la alta cocina de la temporada. El Asador Etxebarri, ubicado en un caserío del siglo XVIII con seis parrillas y dirigido por Bittor Arginzoniz, alcanza el primer puesto mundial de la gastronomía.
La cobertura detalla que el establecimiento vasco comparte protagonismo con otros representantes de la región, destacando la presencia de dos vascos en la lista global, mientras que el chef Ferran Adrià recibe el galardón Icon durante la gala. El análisis de la clasificación incluye precios de menús que oscilan entre 225 y 2.000 euros en los diez primeros puestos, además de la inclusión de propuestas de Perú con Maido ingresando en la categoría Best of the Best, y la mención a figuras de Argentina y Venezuela dentro del panorama culinario.
Bittor Arginzoniz señala que conseguir mesa en su restaurante será aún más problemático tras este reconocimiento, mientras que medios especializados como The New York Times, RTVE.es, EL PAÍS, El Mundo, 7 Caníbales, El Confidencial, El Correo, La Nación, Perú Informa, El Nacional, Noticias de Navarra, MUNDIARIO y La Vanguardia divulgan los detalles sobre las sorpresas, decepciones y los perfiles de los chefs premiados. La cobertura periodística actual detalla la lista completa y los aspectos económicos de los locales galardonados, sin que los reportes detallen de momento nuevas variaciones en el calendario oficial de próximas ediciones del ranking.
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Cobertura (17)
- Por qué Maido ya no sale en la lista de los mejores restaurantes del mundo, The 50 Best El Comercio Perú · hace 11 h
- El español Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026 RTVE.es · hace 1 d
- Cuánto cuesta comer en los 10 mejores restaurantes del mundo: menús desde 225 euros hasta 2.000 EL PAÍS · hace 1 d
- Bittor Arginzoniz, dueño del mejor restaurante del mundo en 2026: "Conseguir mesa en Etxebarri será ahora aún más problemático" El Mundo · hace 1 d
- 50 Best Lima: La alta cocina ya no tiene capital 7 Caníbales · hace 1 d
- El 'top 50' mundial de la gastronomía: sorpresas y decepciones del nuevo 'ranking' de 2026 El Confidencial · hace 1 d
- Los ’50 Best Restaurants’: Nidal Barake analiza lo mejor de la gastronomía mundial Mundo UR · hace 1 d
- Dos vascos en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo El Correo · hace 1 d
- Eligieron los 50 mejores restaurantes del mundo: hay un argentino en la lista La Nación · hace 1 d
- Maido ingresa al ‘Best of the Best’ y se convierte en uno de los restaurantes más prestigiosos del mundo Perú Informa · hace 1 d
- Bittor Arginzoniz, chef del Asador Etxebarri: de un caserío sin electricidad a la cima de la gastronomía mundial El Mundo · hace 1 d
- Los 50 mejores restaurantes de 2026: la lista completa The New York Times · hace 1 d
- «La primera vez que fui era un asador normalito, pero a Bittor se le veía inquietud» El Correo · hace 1 d
- Venezuela no figura en The World's 50 Best Restaurants, pero deja huella a través de Juan Luis Martínez El Nacional · hace 1 d
- Ferran Adrià recibe el premio Icon en la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo Noticias de Navarra · hace 1 d
- Un caserío del siglo XVIII, seis parrillas y un secreto: así es el mejor restaurante del mundo MUNDIARIO · hace 1 d
- Cuánto cuesta y qué se cocina en Asador Etxebarri, nuevo mejor restaurante del mundo La Vanguardia · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Cuál es el mejor restaurante del mundo en 2026?
El Asador Etxebarri, dirigido por Bittor Arginzoniz, se corona como el mejor restaurante del mundo en la edición 2026.
¿Qué premios destacados se entregaron en la gala?
Ferran Adrià recibe el premio Icon y el restaurante peruano Maido ingresa a la categoría Best of the Best.
¿Cuál es el rango de precios para comer en los diez mejores restaurantes?
Los menús oscilan desde los 225 euros hasta los 2.000 euros según la cobertura de EL PAÍS.
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