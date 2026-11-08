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Helicóptero de Guardia Estatal dispara contra familia en Matamoros y muere niña de 7 años

Una niña de siete años muere tras disparar un helicóptero de la Guardia Estatal contra una familia en Matamoros.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Helicóptero de Guardia Estatal dispara contra familia en Matamoros y muere niña de 7 años
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El resumen

Una menor de edad identificada como Aranza perdió la vida en Matamoros después de que un helicóptero de la Guardia Estatal abriera fuego contra una familia, según detallan medios como El Diario y Debate. La madre de la víctima exige justicia y responsabiliza directamente a la corporación de seguridad estatal por los hechos.

La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas confirmó que se lleva a cabo una investigación formal sobre lo sucedido. En este proceso son indagados tres elementos de la fuerza de seguridad por el disparo efectuado desde la aeronave que provocó el fallecimiento de la niña.

Los siguientes pasos en el caso dependen de los resultados que arrojen las indagatorias oficiales sobre la actuación de los tres elementos de la Guardia Estatal involucrados en el operativo en Matamoros.

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Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió en Matamoros?

Un helicóptero de la Guardia Estatal disparó contra una familia, resultando en la muerte de una niña de 7 años llamada Aranza.

¿Quiénes son investigados por los hechos?

La Secretaría de Seguridad de Tamaulipas confirmó que investiga a tres elementos de la corporación.

¿Cuál es la postura de la familia?

La madre de Aranza exige justicia y responsabiliza directamente a la Guardia Estatal por la muerte de la menor.

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