Detención de objetivo prioritario en Matamoros provoca narcobloqueos en Tamaulipas

La detención de un objetivo prioritario identificado como Axel 'N', también señalado como 'El Lexus', hijo de 'El Contador' y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fue llevada a cabo por fuerzas de seguridad mexicanas en el noreste del país. La captura desató de inmediato una serie de narcobloqueos, incendios y la colocación de artefactos conocidos como 'ponchallantas' en Matamoros y otras zonas de Tamaulipas, afectando el tránsito y generando alarma entre los habitantes.

Ante la situación de violencia, Estados Unidos emitió una alerta de seguridad pidiendo a sus ciudadanos resguardarse, mientras que las coberturas de medios como Telemundo McAllen informaron sobre el cierre de todos los puentes internacionales entre Brownsville y Matamoros. La circulación también se vio afectada en rutas comerciales y carreteras como la Victoria-Matamoros tras bloqueos con unidades de carga, impactando el transporte de alimentos hacia Estados Unidos, según los reportes de diversos medios.